Epic Games Store ha svelato il gioco gratis del 9 ottobre, che guarda a Mega Man

Contestualmente allo sblocco dei due giochi gratis di questa settimana, Epic Games Store ha svelato quale sarà il gioco in regalo a partire dal 9 ottobe 2025: Gravity Circuit. Si tratta di un action platform che guarda pesantemente alla serie Mega Man, riprendendo lo stile dei capitoli per NES, ma senza dimenticarsi di alcune delle innovazioni dei capitoli successivi.

La prassi è sempre la stessa: avrete una settimana di tempo per reclamare il regalo, da quando sarà reso disponibile nello store di Epic Games a questo indirizzo. Dopo averlo aggiunto alla vostra libreria, sarà vostro per sempre, senza bisogno di pagare abbonamenti o altro, proprio come se lo aveste acquistato.