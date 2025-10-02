Epic Games Store ha svelato il gioco gratis del 9 ottobre, che guarda a Mega Man

Contestualmente allo sblocco dei due giochi gratis di questa settimana, Epic Games Store ha svelato quale sarà il gioco in regalo a partire dal 9 ottobe 2025: Gravity Circuit. Si tratta di un action platform che guarda pesantemente alla serie Mega Man, riprendendo lo stile dei capitoli per NES, ma senza dimenticarsi di alcune delle innovazioni dei capitoli successivi.
La prassi è sempre la stessa: avrete una settimana di tempo per reclamare il regalo, da quando sarà reso disponibile nello store di Epic Games a questo indirizzo. Dopo averlo aggiunto alla vostra libreria, sarà vostro per sempre, senza bisogno di pagare abbonamenti o altro, proprio come se lo aveste acquistato.
Piccolo, ma molto amato
Gravity Circuit è un titolo indie molto amato. Su Steam ha il 95% di recensioni positive, sulle più di 2.500 ricevute.
È ambientato in un mondo futuristico popolato da robot senzienti, che si trova sotto la minaccia dell'esercito virale, un vecchio nemico sconfitto anni addietro, ora riemerso dall'ombra con lo stesso obiettivo di sempre: conquistare il mondo! Nemmeno a dirlo.
L'unico che sembra poter fermare la minaccia è Kai il solitario, eroe della guerra precedente, capace di brandire i misteriosi poteri del Gravity Circuit, nonché ultima linea di difesa contro questo temibile nemico.
Mentre siete lì che aspettate che Gravity Circuit diventi disponibile, perché non riscattate i prodotti gratis di questa settimana?