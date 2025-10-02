Samsung lancia degli sconti autunnali: fino al 20% su smartphone e tablet (e non solo)

Dal 2 al 27 ottobre si può ottenere il 20% sulla famiglia Galaxy S25 e Ring e il 15% sui Tab S10 e A Series: vediamo insieme tutti i dettagli.

La nuova campagna promozionale FALL4U è ufficialmente partita e resterà attiva fino al 27 ottobre 2025. L'iniziativa coinvolge una parte importante del catalogo Samsung, dai flagship della serie Galaxy S25 ai tablet Tab S10, fino a wearable e notebook. Per sfruttare l'offerta basta inserire il voucher FALL4U al checkout: lo store applica automaticamente lo sconto previsto in base alla categoria del prodotto. L'accesso diretto all'offerta è disponibile a questa pagina ufficiale.

Galaxy S25 e Tab S10 al centro della campagna Il fiore all'occhiello della promozione è la gamma Galaxy S25, che riceve un taglio del 20%, valido anche per la variante Edge. In seconda battuta troviamo i tablet Galaxy Tab S10, con sconto del 15% su tutte le versioni: Ultra, Plus, FE e FE+. Si tratta di un'occasione interessante per studenti, professionisti e creativi che cercano un dispositivo versatile e potente a prezzo ridotto. Samsung Galaxy S25 Edge supera l'iPhone Air nel test batteria, ma solo per un soffio La promozione include anche gli smartphone Galaxy A Series, già noti per il rapporto qualità-prezzo, ora ulteriormente scontati del 15%. Sul fronte audio, rientrano nella campagna le Galaxy Buds FE, le Buds3 e le Buds3 Pro, anch'esse con sconto del 15%. Una menzione speciale va al Galaxy Ring, incluso nella fascia del 20%: una delle prime occasioni concrete per acquistarlo con un taglio significativo.

Come approfittare della promo La procedura è semplice: si sceglie il prodotto desiderato, si procede al carrello e al momento del pagamento si inserisce il codice FALL4U. Lo sconto, pari al 20%, 15% o 10% a seconda della categoria, verrà applicato in automatico. La promozione rimane valida fino al 27 ottobre 2025, salvo esaurimento scorte: alcuni modelli o colorazioni molto richieste potrebbero terminare in anticipo. Per dettagli su disponibilità, spedizioni e varianti vi rimandiamo alla pagina ufficiale dell'offerta.