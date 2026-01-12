Honor Magic V5 è uno dei migliori pieghevoli sulla piazza: sfrutta il coupon e risparmia sull'acquisto

L'Honor Magic V5 si presenta come uno degli smartphone pieghevoli più avanzati sul mercato Android, combinando un design innovativo e prestazioni di alto livello. Il dispositivo è dotato di un ampio display da 7,95 pollici con risoluzione 2352 x 2172 pixel , tra le più elevate attualmente disponibili, ideale per gaming, streaming ed uso standard.

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione attivabile tramite l'applicazione di un codice sconto dal valore di 60€ inserendo il coupon MULTI60 (o, in alternativa, WDIT60 ) per un costo totale e finale d'acquisto di 1.316,69€ . Puoi acquistare lo smartphone direttamente tramite questo link .

Ulteriori dettagli tecnici

La batteria da 5690 mAh offre autonomia per tutta la giornata e supporta la ricarica rapida cablata a 66W, wireless a 50W e la ricarica inversa da 5W, assicurando flessibilità e velocità in ogni situazione. Il comparto fotografico dispone di una tripla fotocamera posteriore: include un sensore principale da 50 MP, un periscopio da 64 MP con zoom 3x e un'ultra-grandangolare da 50 MP.

Completano l'esperienza due fotocamere frontali da 20 MP, una interna e una sul coperchio, ideali per selfie perfetti. Sotto il cofano, lo smartphone è alimentato dal chip Snapdragon 8 Elite a 3 nm e da 16 GB di RAM, garantendo prestazioni di nuova generazione.