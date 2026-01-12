Palworld annuncia un gioco di carte dedicato, proseguendo nel percorso di Pokémon

Come se non ci fosse già una causa legale in atto proprio su questo argomento, sembra proprio che PocketPair abbia intenzione di rimarcare come Palworld abbia punti in comune con Pokémon annunciando anche un gioco di carte collezionabili ufficiale dedicato al titolo in questione.

Il team di sviluppo ha siglato un accordo con gli specialisti giapponesi di Bushiroad per la creazione di Palworld Official Trading Card Game, ovvero il gioco di carte collezionabili di Palworld che ha già una data di uscita fissata per il 30 luglio 2026 e un trailer di presentazione.

Ovviamente, l'annuncio ha già scatenato commenti, polemiche e ilarità su internet, con alcuni che sostengono il fatto che, a questo punto, PocketPair stia "semplicemente trollando" Nintendo e il pubblico con queste decisioni.