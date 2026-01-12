Palworld annuncia un gioco di carte dedicato, proseguendo nel percorso di Pokémon

Come se non ci fosse già una causa legale in atto proprio su questo argomento, sembra proprio che PocketPair abbia intenzione di rimarcare come Palworld abbia punti in comune con Pokémon annunciando anche un gioco di carte collezionabili ufficiale dedicato al titolo in questione.
Il team di sviluppo ha siglato un accordo con gli specialisti giapponesi di Bushiroad per la creazione di Palworld Official Trading Card Game, ovvero il gioco di carte collezionabili di Palworld che ha già una data di uscita fissata per il 30 luglio 2026 e un trailer di presentazione.
Ovviamente, l'annuncio ha già scatenato commenti, polemiche e ilarità su internet, con alcuni che sostengono il fatto che, a questo punto, PocketPair stia "semplicemente trollando" Nintendo e il pubblico con queste decisioni.
Un'evoluzione naturale?
In ogni caso, Palworld Official Trading Card Game è un progetto decisamente reale e ben avviato, di cui si vedrà il prodotto finale questa estate e che potrà contare sul notevole successo riscosso dal videogioco, con un'ampia base di utenti potenziale. [embed yt= 9derC12K3o4]Nonostante la causa in corso con Nintendo per il presunto plagio a Pokémon, insomma, PocketPair non si è lasciata intimidire, e sta continuando a espandere il franchise in diverse direzioni, decisamente sicura dei propri mezzi.
Di recente abbiamo visto l'annuncio di Palfarm, una sorta di Stardew Valley a tema Palworld, inoltre ora arriva anche la notizia del prossimo lancio del gioco di carte collezionabili.
A questo punto attendiamo di sapere se questo sia destinato ad arrivare anche in occidente e con quali tempistiche, mentre un'idea generale sul gioco ce la possiamo fare guardando il trailer riportato qui sopra.