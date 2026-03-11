0

Palworld non avrà dieci anni di aggiornamenti ma una versione 2.0 non è esclusa

Se sperate che Palworld sia un gioco "eterno" (i.e. che duri almeno una decina di anni), forse dovreste rivedere le vostre aspettative, ma non è escluso che arrivi una versione 2.0.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   11/03/2026
Dei Pal in Palworld dentro una caverna dorata
Palworld
Palworld
Articoli News Video Immagini

Lo sviluppatore di Palworld - Pocketpair - ha raccontato che è ben cosciente del fatto che i fan del gioco vorrebbero "una decina di anni di aggiornamenti continui e massicci", ma la verità è che non si possono aggiungere all'infinito nuovi livelli e contenuti perché a un certo punto il gioco sarà troppo grosso e poco divertente.

Il team non ritiene realistico poter fare come No Man's Sky, sia perché ci sono dei limiti tecnologici, sia perché è un gioco di sopravvivenza e creazione di oggetti, non adatto per essere espanso all'infinito secondo gli autori.

Cosa ha detto il capo della pubblicazione di Pocketpair

John Buckley, capo della pubblicazione, ha spiegato che Palworld è un gioco con una progressione lineare e quindi a un certo punto ci si deve fermare. Ciò però non è negativo, perché permette di pensare a qualcosa che potrà essere realizzato dopo il "completamento" di Palworld.

Spiega poi che la versione 1.0 del videogioco è in arrivo. Pensando però al futuro, Buckley afferma che è complicato pensare a una versione 2.0 e che il team non sa bene se continuare a espandere Palworld provando a mitigare i problemi oppure iniziare a dedicarsi a qualcosa che verrà dopo Palworld.

PickMon copia Palworld, Pokémon e Zelda spudoratamente: gli avvocati di Nintendo non faranno fatica PickMon copia Palworld, Pokémon e Zelda spudoratamente: gli avvocati di Nintendo non faranno fatica

Ciò detto, Buckley ha suggerito che "non dovremmo escludere una versione 2.0 di Palworld". Aggiunge: "Molto dipende da ciò che potremo fare col gioco in quel momento, in che modo possiamo espanderlo senza renderlo noioso". Infatti, il timore è anche che i nuovi giocatori e quelli che approcciano il gioco in modo casual possano essere scoraggiati in futuro dall'acquistare Palworld e ovviamente Pocketpair non vuole perdere potenziali clienti.

Ecco infine tutte le ultime novità di Palworld in attesa della versione 1.0.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Palworld non avrà dieci anni di aggiornamenti ma una versione 2.0 non è esclusa