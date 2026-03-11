Palworld non avrà dieci anni di aggiornamenti ma una versione 2.0 non è esclusa

Lo sviluppatore di Palworld - Pocketpair - ha raccontato che è ben cosciente del fatto che i fan del gioco vorrebbero "una decina di anni di aggiornamenti continui e massicci", ma la verità è che non si possono aggiungere all'infinito nuovi livelli e contenuti perché a un certo punto il gioco sarà troppo grosso e poco divertente.
Il team non ritiene realistico poter fare come No Man's Sky, sia perché ci sono dei limiti tecnologici, sia perché è un gioco di sopravvivenza e creazione di oggetti, non adatto per essere espanso all'infinito secondo gli autori.
Cosa ha detto il capo della pubblicazione di Pocketpair
John Buckley, capo della pubblicazione, ha spiegato che Palworld è un gioco con una progressione lineare e quindi a un certo punto ci si deve fermare. Ciò però non è negativo, perché permette di pensare a qualcosa che potrà essere realizzato dopo il "completamento" di Palworld.
Spiega poi che la versione 1.0 del videogioco è in arrivo. Pensando però al futuro, Buckley afferma che è complicato pensare a una versione 2.0 e che il team non sa bene se continuare a espandere Palworld provando a mitigare i problemi oppure iniziare a dedicarsi a qualcosa che verrà dopo Palworld.
Ciò detto, Buckley ha suggerito che "non dovremmo escludere una versione 2.0 di Palworld". Aggiunge: "Molto dipende da ciò che potremo fare col gioco in quel momento, in che modo possiamo espanderlo senza renderlo noioso". Infatti, il timore è anche che i nuovi giocatori e quelli che approcciano il gioco in modo casual possano essere scoraggiati in futuro dall'acquistare Palworld e ovviamente Pocketpair non vuole perdere potenziali clienti.
