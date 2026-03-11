Palworld non avrà dieci anni di aggiornamenti ma una versione 2.0 non è esclusa

Lo sviluppatore di Palworld - Pocketpair - ha raccontato che è ben cosciente del fatto che i fan del gioco vorrebbero "una decina di anni di aggiornamenti continui e massicci", ma la verità è che non si possono aggiungere all'infinito nuovi livelli e contenuti perché a un certo punto il gioco sarà troppo grosso e poco divertente.

Il team non ritiene realistico poter fare come No Man's Sky, sia perché ci sono dei limiti tecnologici, sia perché è un gioco di sopravvivenza e creazione di oggetti, non adatto per essere espanso all'infinito secondo gli autori.