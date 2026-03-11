Un film sul videogioco Rust potrebbe arrivare, ma gli autori dicono che in molti cercano di truffarli

Da anni è divenuto oramai normale sentire di videogiochi che diventeranno film e vedere arrivare al cinema IP famose con prodotti di alto livello (pensiamo anche solo a Sonic e Mario), ma non è qualcosa di così semplice.

Cosa ha detto Facepunch su un potenziale film di Rust

Parlando con PC Gamer, Alistair McFarlane - director e COO di Facepunch - ha affermato che lo studio sta "parlando con delle persone" riguardo a un adattamento cinematografico di Rust.

Ciò detto, sono ancora nelle prime fasi e "non c'è nulla di concreto" in lavorazione. Viene però confermato che "compagnie famose" sono interessate, ma non ci si deve aspettare un annuncio a breve termine perché Hollywood tende a muoversi "molto lentamente".

Il problema principale è la necessità di proporre una pellicola e passare attraverso il processo di approvazione, che è complesso e stratificato. Afferma anche che "tra uno step e l'altro, ci sono circa 50 persone che provano a truffarti. Devi scegliere qualcuno di cui ti fidi davvero e sul quale puoi contare".

Un altro elemento è il fatto che alcune compagnie di Hollywood stanno cercando di ottenere i diritti di Rust unicamente per impedire ad altri di averli e fare in modo che l'opera non diventi una minaccia per loro. In ogni caso, siamo ancora molto lontani dalla realizzazione di un film e non è nemmeno chiaro che tipo di storia potrebbe essere. Per McFarlane, inoltre, "chiunque" potrebbe interpretare il protagonista, perché l'opera non ha una vera e propria storia e non ha un eroe principale. "Non penso nemmeno ci sia bisogno di una star famosa", ha detto McFarlane.