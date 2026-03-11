Un film sul videogioco Rust potrebbe arrivare, ma gli autori dicono che in molti cercano di truffarli

0

Se sperate che il mondo di Rust appaia in un film, sappiate che i vostri desideri potrebbero un giorno essere esauditi, ma non sarà facile perché gli autori continuano a ricevere offerte un po' truffaldine.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   11/03/2026
Un sasso di Rust tenuto in mano in una prateria
Rust
Rust
Da anni è divenuto oramai normale sentire di videogiochi che diventeranno film e vedere arrivare al cinema IP famose con prodotti di alto livello (pensiamo anche solo a Sonic e Mario), ma non è qualcosa di così semplice.

Ad esempio, il gioco di sopravvivenza Rust - realizzato da Facepunch - potrebbe diventare un lungometraggio, ma prima gli autori devono trovare qualcuno che non cerchi di truffarli.

Cosa ha detto Facepunch su un potenziale film di Rust

Parlando con PC Gamer, Alistair McFarlane - director e COO di Facepunch - ha affermato che lo studio sta "parlando con delle persone" riguardo a un adattamento cinematografico di Rust.

Ciò detto, sono ancora nelle prime fasi e "non c'è nulla di concreto" in lavorazione. Viene però confermato che "compagnie famose" sono interessate, ma non ci si deve aspettare un annuncio a breve termine perché Hollywood tende a muoversi "molto lentamente".

Il problema principale è la necessità di proporre una pellicola e passare attraverso il processo di approvazione, che è complesso e stratificato. Afferma anche che "tra uno step e l'altro, ci sono circa 50 persone che provano a truffarti. Devi scegliere qualcuno di cui ti fidi davvero e sul quale puoi contare".

Un altro elemento è il fatto che alcune compagnie di Hollywood stanno cercando di ottenere i diritti di Rust unicamente per impedire ad altri di averli e fare in modo che l'opera non diventi una minaccia per loro. In ogni caso, siamo ancora molto lontani dalla realizzazione di un film e non è nemmeno chiaro che tipo di storia potrebbe essere. Per McFarlane, inoltre, "chiunque" potrebbe interpretare il protagonista, perché l'opera non ha una vera e propria storia e non ha un eroe principale. "Non penso nemmeno ci sia bisogno di una star famosa", ha detto McFarlane.

