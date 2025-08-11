Rust rivoluziona la modalità Hardcore, riduce i tempi di caricamento del 65% e va in sconto al 50%

Rust è in continua evoluzione e tra le novità più recenti c'è una modifica che sarà gradita da chi ama la difficoltà: la modalità Hardcore è stata aggiornata per essere veramente difficile.

Le novità di Rust con il nuovo aggiornamento

Prima di tutto, la modalità Hardcore reintroduce la "nebbia di guerra" nella mappa in-game, ovvero è possibile vedere il territorio in cui siamo andati di persona (un grosso rischio in Rust). Inoltre, la mappa non mostra la nostra posizione fino a quando non creiamo una bussola, ma anche in tal caso non ci viene indicata la direzione in cui stiamo guardando.

I panorami di Rust sono bellissimi e letali

Sono poi stati aumentati i tempi necessari per riapparire nei sacchi a pelo (15 minuti) e nei letti (10 minuti) e sono stati aumentati i costi per la propria base c on lo scopo di "promuovere design più efficienti". La novità più grande però è un'altra: non è possibile creare armi da fuoco.

L'unico modo per ottenerle è trovarle esplorando per poi ripararle, ma ovviamente questo rende il tutto più difficile. Lo scopo è anche "spingere i giocatori a pensarci due volte prima di dare battaglia". Il team spiega poi che queste novità per la modalità Hardcore non sono una indicazione su ciò che vuole fare con l'intero gioco, ma è solo un modo per offrire qualcosa di nuovo e vedere come i giocatori reagiscono.

Infine, l'aggiornamento di Rust modifica il design dei menù, velocizza i tempi di caricamenti (+65% di velocità, secondo il team), modifca i metal detector che sono ora in grado di trovare le armi fatte cadere da altri giocatori e alcuni miglioramenti grafici alle nuvole volumetriche e alle ombre di alberi e arbusti. Inoltre, Rust è per pochi giorni in offerta a 20€ invece che a 40€.