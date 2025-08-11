0

Per il designer di Subnautica 2 i giocatori dei survival non sono monogami a differenza dei fan di FPS ed MMO

Subnautica 2 è un gioco di sopravvivenza e i suoi fan non sono affatto monogami, secondo il designer, a differenza degli appassionati degli FPS e degli MMO. Vediamo il motivo.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   11/08/2025
Um personaggio di Subnautica
Subnautica 2
Subnautica 2
Uno dei grandi problemi di molti videogiochi è che hanno bisogno di un enorme numero di giocatori sempre attivi: pensate a Call of Duty o a qualsiasi free to play o agli MMO. Alcuni generi però non si preoccupano troppo di "perdere" i propri utenti, perché sanno che alla fine torneranno.

Questo è il caso dei giochi di sopravvivenza, perlomeno secondo il designer di Subnautica 2.

Le parole del designer di Subnautica 2

Parlando con Edge, Anthony Gallegos ha spiegato che non si stressa se vede che i giocatori si allontanano da Subnautica, visto che significa semplicemente che hanno già giocato tutto quello che c'è di disponibile nel videogioco e per il quale hanno pagato.

"Ci sono un sacco di generi nei quali i giocatori sono monogami. Molti giocatori dicono tipo 'gioco solo questo sparatutto'. Con gli MMO è la stessa cosa. Quanto tutti gli MMO stavano cercando di copia World of Warcraft, le persone hanno reagito tipo 'giocherò il primo mese gratis di questo nuovo titolo, poi tornerà su WoW".

"Se vedo che le persone hanno giocato a tutto il contenuto di Subnautica e poi abbandonano il gioco per un po' fino a quando non aggiungiamo nuovo contenuto, non mi allarmo perché so cosa stanno facendo. Semplicemente si spostano su un nuovo gioco con gli amici o da soli. Ma li giocano tutti" all'interno del genere.

In altre parole, i fan dei giochi di sopravvivenza non si focalizzano su un singolo titolo ma si spostano da uno all'altro fintanto che c'è contenuto.

Secondo gli autori di Subnautica 2, inoltre, ci piacciono i survival perché in fondo siamo delle scimmie.

