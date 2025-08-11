Sniper Elite: Resistance, la versione PS5 del nuovo capitolo della saga è al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente una maxi promo sul nuovo e ultimo capitolo della saga di Sniper Elite, si tratta di Resistance che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 27% per un costo totale e finale d'acquisto di 44,77€. Si tratta del suo minimo storico sulla piattaforma. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: Sniper Elite: Resistance porta la serie nel cuore della Francia occupata, dove la guerra si combatte lontano dalle linee del fronte. Vestendo i panni di un abile cecchino, il giocatore affronterà missioni che uniscono meccaniche stealth, combattimenti tattici e una tensione costante tipica delle operazioni sotto copertura.
Sniper Elite: Resistance, ulteriori dettagli
Torna l'iconica kill cam a raggi X, ancora più spettacolare grazie a una fisica avanzata: ogni proiettile interagisce realisticamente con ossa e organi, mostrando gli effetti devastanti e imprevedibili dei colpi da cecchino. L'arsenale comprende armi storiche della Seconda guerra mondiale, fedelmente riprodotte e personalizzabili, affiancate alle armi simbolo del franchise.
La campagna principale introduce le missioni Propaganda, dove il giocatore potrà unirsi alla Resistenza francese. Per scoprire ulteriori dettagli sul gioco e per approfondirne maggiormente le meccaniche, ti invitiamo a dare uno sguardo alla nostra recensione completa proprio di Sniper Elite: Resistance.