Ai nazisti si spara dritto in testa in Sniper Elite: Resistance, come ci ricorda il trailer di lancio

Rebellion ha pubblicaot il trailer di lancio di Sniper Elite: Resistance, l'ultimo capitolo della sua celebre serie di giochi dedicati al mondo dei cecchini durante la Seconda Guerra Mondiale, in uscita oggi su PC, Xbox Series X e S, Xbox One, PlayStation 5 e PlayStation 4. Il trailer mostra diverse sequenze di gioco, incentrate in parte sul gameplay stealth e in parte su quello che è il focus della serie: sparare ai nazisti.