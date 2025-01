I motivi dell'avvicendamento sono più che altro cronologici: la campagna del nuovo capitolo si svolge in contemporanea con gli eventi di Sniper Elite 5 , e non avendo Fairburne il dono dell'obiquità è stato necessario mettere in campo un sostituto altrettanto preciso, determinato e... monodimensionale. Vediamo com'è andata.

In passato la serie ha provato a spingere sulla narrazione e sullo sviluppo dei comprimari, il che ha perfettamente senso visto che questo tipo di lavoro produce un aumento del coinvolgimento nelle vicende del gioco: nel caso di Sniper Elite 4 i risultati da questo punto di vista sono stati modesti, ma Resistance non ci prova nemmeno ed è un peccato.

In realtà la storia si dipana quasi esclusivamente attraverso sequenze statiche , accompagnate da una voce narrante anche stavolta soltanto in inglese: non è presente il doppiaggio in italiano. Persino il canovaccio resta fedele alle solite idee, senza inventare nulla di nuovo: i nazisti stanno lavorando a una super-arma che potrebbe cambiare le sorti della guerra e Hawker viene incaricato di neutralizzarla prima che venga schierata.

Purtroppo dal punto di vista del racconto si assiste a un netto impoverimento : il tema centrale di questo episodio ruota attorno alla collaborazione fra il protagonista e le forze clandestine della Resistenza francese, rappresentate in particolare da due figure (Marie Renarde e Morris Ahmed) che tuttavia compaiono unicamente alla fine della prima missione e alla fine dell'ultima, pur comportandosi come se ci fossero state chissà quali interazioni.

Il cambio di protagonista non ha prodotto chissà quali effetti sulla trama e la narrazione di Sniper Elite: Resistance, visto che appunto Hawker, esattamente come Fairburne, si presenta come un personaggio decisamente stereotipato : soldato infallibile, profondamente devoto alla causa, privo di conflitti e persino di un passato. Una figura funzionale unicamente all'azione, insomma, ma dotata di un forte accento britannico: per assurdo è questa la novità più rilevante.

Gameplay, struttura e... novità?

Come da tradizione, il fulcro dell'esperienza di Sniper Elite: Resistance è rappresentato dalla campagna, giocabile da soli o eventualmente in cooperativa con un amico. Composta da nove capitoli, l'ultimo dei quali si pone tuttavia soltanto come un rapido epilogo, questa modalità alterna ambientazioni più intricate e scenari che sembrano invece dei lunghi corridoi, tenendoci impegnati per circa otto ore.

Le Kill Cam a Raggi X sono state estese alle uccisioni ravvicinate in Sniper Elite: Resistance

Il gameplay non ha ricevuto innesti di qualsivoglia rilevanza: come ormai da tradizione per la serie, i tiri di precisione dalla distanza sono divertenti da effettuare, specie per via delle spettacolari e truculente Kill Cam a Raggi X che evidenziano in maniera drammatica i danni inflitti sul corpo delle nostre vittime, e anche le meccaniche stealth funzionano bene, mentre gli scontri dalla media distanza continuano a essere legnosi.

Gli sviluppatori hanno esteso le Kill Cam alle uccisioni ravvicinate e aggiunto alcune animazioni per l'accoltellamento, specie da dietro un riparo, ma permangono problemi con gli appostamenti e, in generale, le interazioni con lo scenario: quando Hawker si ripara dietro un muro il sistema lo aggancia bene, ma se si trova su di un terrazzo e vuole sparare ai nemici che si trovano sotto di lui, non può sporgersi e i proiettili finiscono tristemente nei muri.

Uno degli scenari della campagna di Sniper Elite: Resistance

Dicevamo delle interazioni: si notano parecchie incertezze quando il personaggio deve salire una scala o raccogliere un oggetto (ad esempio il solito fascicolo di documenti segreti) che si trova vicino ad altri, mentre le meccaniche di arrampicata introdotte qualche anno fa sembrano ormai consolidate, per quanto fondamentalmente irrilevanti ai fini dell'azione.

Resta la libertà di una struttura che consente di scegliere i propri obiettivi sulla mappa, procedendo a completarli nell'ordine che si preferisce e scoprendo nel frattempo qualche incarico opzionale. Sulle prime l'approccio trial & error pesa molto, visto che basta far suonare un allarme per ritrovarsi addosso una marea di nemici e la distanza dal game over è di pochi proiettili andati a segno; tuttavia potenziando la salute del personaggio, attraverso un albero delle abilità altrimenti ben poco interessante, la situazione cambia parecchio e ci si trasforma in discrete macchine da guerra.

Una sequenza stealth in Sniper Elite: Resistance

Raccogliendo determinati collezionabili è possibile sbloccare le sette Sfide Propaganda, una delle novità di questo episodio: speravamo si trattasse di missioni secondarie dedicate anche e soprattutto all'approfondimento della trama, mentre invece sono brevissime prove di abilità in cui ci viene chiesto di eliminare un certo numero di nemici entro un tempo limite, talvolta agendo esclusivamente in silenzio oppure utilizzando soltanto il fucile da cecchino.

La dotazione di modalità per fortuna non si esaurisce qui e include un grande classico, l'Invasione dell'Asse, che i rompiscatole adoreranno visto che consente di entrare nella partita di un altro giocatore e mettergli i bastoni fra le ruote, provando a eliminarlo insieme ai nemici controllati dalla CPU. Ad ogni modo, c'è un'opzione che consente di disattivare questa funzionalità oppure di limitarla agli amici.

Lo sniping è naturalmente il punto di forza principale di Sniper Elite: Resistance

I contenuti di contorno vengono completati dalla modalità Sopravvivenza, ovverosia la tradizionale sfida in cui bisogna contrastare l'avanzata di ondate sempre più numerose di nemici mentre si protegge un punto d'interesse, e da un multiplayer online competitivo per sedici giocatori che include quattro possibili stipulazioni, con deathmatch a squadre (due o quattro) e tutti-contro-tutti all'interno di tre mappe.