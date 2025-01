Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon è in offerta su Amazon

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon per Nintendo Switch è ora in offerta su Amazon, un'opportunità perfetta per immergersi nell'incantevole storia della giovane apprendista strega. Approfitta di questa offerta cliccando su questo link o sul bottone qui sotto. Il prezzo è di 36,35€, rispetto al prezzo originale di 42,98€, con un risparmio del 15%. La spedizione è gratuita per clienti Prime, e il prodotto, venduto e spedito da Amazon, include la possibilità di reso entro 14 giorni dalla consegna, offrendo una garanzia di qualità e sicurezza nell'acquisto.