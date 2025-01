Sniper Elite: Resistance non ha grandi sbavature ma è tecnicamente datato per Digital Foundry

Bene su PS5 e Xbox Series X, ma su Series S si poteva fare di più

Anche dal punto di vista delle performance non sono state notate pecche su PS5 e Xbox Series X, dove il gioco gira a 2160p dinamici e 60 fps su PS5 e Xbox Series X. Lo stesso vale per PS5 Pro, che può vantare una risoluzione mediamente più alta. Il framerate rimane stabile nella maggior parte dei casi, con dei brevi cali quando avvengono delle esplosioni. Meno convincente la versione Xbox Series S, dove i compromessi degli sviluppatori hanno portato a un drastico abbassamento della risoluzione a 1080p e framerate bloccato a 30 fps come le console di Sony e Microsoft di vecchia generazione.

Come anticipato in precedenza, se da un lato il titolo di Rebellion non mostra particolari criticità dall'altro non brilla per un comparto grafico particolarmente avanzato e, nonostante i passi in avanti rispetto al precedente capitolo del 2022, risulta un titolo arretrato da più punti di vista, come asset datati che stonano con il resto e dall'assenza di soluzioni anti-aliasing efficaci.

Sniper Elite: Resistance è disponibile da ieri su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e One. Se ancora non lo avete fatto vi suggeriamo di leggere la nostra recensione.