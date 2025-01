Stando al noto leaker eXtas1s, Gears of War Collection verrà annunciato in contemporanea per PC, PS5 e Xbox Series X|S, approdando nello stesso momento sulle tre piattaforme e includendo fin da subito il crossplay.

Questa funzionalità consentirebbe a tutti gli utenti di giocare in cooperativa oppure sfidarsi online nelle modalità competitive a prescindere dal sistema posseduto, e nel caso di una remaster di Gears of War multipiattaforma avrebbe perfettamente senso.

eXtas1s ha detto che gli ci è voluto molto per avere conferma dell'esistenza di Gears of War Collection e che non sa quando la raccolta rimasterizzata verrà annunciata ufficialmente, ma è certo che il reveal includerà fin da subito anche la versione PS5.

L'unica piattaforma che il leaker non si è sentito di confermare in questo momento è Nintendo Switch 2, che rimane comunque una possibilità concreta per la riedizione dello sparatutto in terza persona creato da Epic Games.