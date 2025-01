La prima patch della versione PC di Marvel's Spider-Man 2 risolve alcuni problemi molto gravi

Nixxes ha appena pubblicato la prima patch per la versione PC di Marvel's Spider-Man 2 . Stando a quanto comunicato dallo studio, il Title Update 1.31.0.0 ha risolto alcuni gravi bug che mandavano in crash il gioco , problema che ha afflitto moltissimi giocatori al lancio. Quindi, pur essendoci molto altro da fare per migliorare l'esperienza, attualmente Marvel's Spider-Man 2 dovrebbe essere molto più stabile.

Dettagli della patch

Entrando nei dettagli, questa patch corregge in particolare i crash che potevano verificarsi giocando con il Ray Tracing attivato. Nixxes sta lavorando a un nuovo aggiornamento mirato a risolvere altri problemi impellenti. Del resto riteniamo che in sole 24 ore non si potesse fare molto di più.

Marvel's Spider-Man 2 è stato accolto con freddezza su Steam, proprio per via dei problemi tecnici che lo affliggono. Questi non riguardano solo i crash, ma anche le prestazioni, in alcuni casi non proprio ottimali.

Pur avendo fatto registrare al lancio dei numeri inferiori ad altri titoli dei PlayStation Studios per PC, va detto che in questo momento appare essere in crescita, tanto che ha appena superato il suo picco massimo assoluto di giocatori, raggiungendo i 23.004. Vedremo se nel fine settimana farà meglio.

C'è da dire, infine, che il gioco è stato pubblicato in un momento particolarmente caldo, con tante grosse uscite all'orizzonte, come Kingdom Come: Deliverance 2, Civilization VII e Avowed, tanto per citarne alcuni.