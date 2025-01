Marvel's Spider-Man 2 su PC ha ricevuto molte recensioni negative su Steam a poche ore dal lancio

Il debutto di Marvel's Spider-Man 2 su PC per il momento non è dei migliori. Tantissimi utenti hanno lasciato delle valutazioni negative su Steam a causa di crash e problemi di vario genere riscontrati in questa conversione realizzata da Nixxes.

Gli utenti di Steam consigliano di aspettare delle patch correttive

C'è chi parla anche di prestazioni ben al di sotto delle aspettative anche usando una configurazione di fascia alta, problemi con l'implementazione del DLSS,glitch grafici, come ad esempio l'illuminazione con non viene caricata correttamente, e audio fuori sincrono. Per certi versi il quadro dipinto ricorda il lancio disastroso della versione PC di The Last of Us: Parte 1, con molti utenti che consigliano al momento di aspettare delle patch correttive prima di acquistare il gioco.

Marvel's Spider-Man 2 è arrivato su Steam ed Epic Games Store oggi al prezzo di 49,99 euro, a oltre un anno dal debutto su PS5, dove ha riscosso generalmente pareri positivi da stampa e pubblico. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione della versione console, in attesa di offrirvi una disamina approfondita della conversione PC.