NVIDIA RTX 5080 e 5090 sono già introvabili e i bagarini ne approfittano con prezzi folli su eBay

Oggi alle 15:00 è avvenuto il lancio della RTX 5080 e RTX 5090, le nuove schede grafiche di NVIDIA, ma la disponibilità si è rivelata estremamente limitata, tanto che sono andate esaurite praticamente ovunque nel giro di poche ore, se non minuti. Ovviamente come da tradizione in questi casi, i bagarini stanno approfittando della situazione per rivendere queste schede grafiche a prezzi davvero fuori di testa su eBay.

Tralasciando le aste, i cui prezzi lieviteranno nelle prossime ore e giorni man mano che verranno fatte delle offerte, è possibile trovare delle inserzioni con la formula "compralo subito" con prezzi anche di 6.000 dollari per la RTX 5090 Founder's Edition, oltre due volte il mezzo i 2.389 dollari di listino.