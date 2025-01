Civilization 7 presenta la roadmap con i DLC e i contenuti gratuiti in arrivo dopo il lancio

Firaxis ha svelato la roadmap di Sid Meier's Civilitazion 7 con i dettagli sui contenuti in programma dopo il lancio, tra DLC a pagamento e aggiornamenti gratuiti per tutti, che terranno incollati i giocatori nei prossimi mesi.

Si parte ovviamente dal 6 febbraio, giorno di inizio dell'accesso anticipato per chi acquista la Deluxe o la Founder's Edition di Civilization 7 e della pubblicazione della patch 0. Il lancio globale dista meno di una settimana ed è in programma l'11 febraio su PC, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One, PS4 e Nintendo Switch.