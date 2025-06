Un trailer di Civilization 7 svela le caratteristiche della versione Nintendo Switch 2

Una delle novità più interessanti mostrate nel filmato è senza dubbio la possibilità di utilizzare i Joy-Con 2 come un mouse . Per un gioco strategico, questa funzione rappresenta un notevole passo avanti, migliorando sensibilmente l'esperienza rispetto a quanto visto su Switch 1.

Ora che il lancio di Nintendo Switch 2 è imminente, i publisher stanno intensificando il marketing per i titoli in arrivo sulla nuova console della grande N. Tra questi c'è anche Sid Meier's Civilization 7 , di cui possiamo vedere un trailer che riassume le caratteristiche esclusive e le migliorie rispetto alla versione per Switch 1.

Comparto grafico potenziato e multiplayer fino a otto giocatori

Il trailer evidenzia anche il comparto grafico e le prestazioni superiori di questa edizione, chiaramente rispetto a Switch 1, e il supporto alla chat vocale e video tramite GameChat. Inoltre, grazie alla maggiore potenza di Nintendo Switch 2, il gioco offre mappe più grandi e il multiplayer fino a otto giocatori.

Vi ricordiamo che la versione Nintendo Switch 2 di Sid Meier's Civilization 7 sarà disponibile a partire da domani, 5 giugno. Il gioco può essere acquistato direttamente in versione Nintendo Switch 2 oppure come upgrade dalla versione per Switch 1, al prezzo di 9,99 euro tramite l'eShop.

Rimanendo in tema, oggi diversi giochi per Nintendo Switch 1 hanno ricevuto un update gratuito per Switch 2, tra cui Xenoblade Chronicles 3.