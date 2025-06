WhatsApp per iOS è ancora più personalizzabile: tanti nuovi colori per i temi delle chat

Con l'aggiornamento alla versione 2.25.7.70 per iOS, disponibile sull'App Store, WhatsApp ha introdotto ben 18 nuove opzioni di colore per i temi delle chat , che si aggiungono ai 20 colori precedentemente disponibili. Questo incremento porta il totale a 38 tonalità diverse, offrendo una varietà notevolmente superiore per esprimere il proprio stile e differenziare le conversazioni.

Le nuove opzioni cromatiche per le chat

Queste nuove opzioni cromatiche sono state progettate per garantire la massima flessibilità di applicazione. È possibile scegliere di impostare un colore specifico per una singola conversazione, accedendo alle informazioni della chat e selezionando il tema desiderato. Oppure, per chi preferisce una coerenza visiva su tutta la piattaforma, è possibile stabilire un colore predefinito che verrà applicato a tutte le chat e i canali direttamente dalle impostazioni dell'applicazione.

I nuovi colori per WhatsApp (fonte: wabetainfo)

Un aspetto cruciale di questa implementazione è la piena compatibilità dei nuovi colori sia con il tema chiaro sia con il tema scuro dell'applicazione, assicurando che l'esperienza visiva rimanga uniforme e piacevole indipendentemente dalle impostazioni di visualizzazione del dispositivo.

Quando si seleziona un nuovo colore per il tema della chat, le bolle dei messaggi all'interno della conversazione si adattano automaticamente alla tonalità scelta. Le bolle relative ai messaggi in entrata e in uscita riflettono il nuovo colore del tema, mantenendo così una coerenza stilistica e visiva per tutta la durata della conversazione. Un ulteriore elemento di cura nel design è rappresentato dall'adeguamento del colore dei "doodle" sullo sfondo predefinito delle chat, che si allineano al tema selezionato.

Le diciotto nuove opzioni di colore per i temi delle chat sono attualmente disponibili per una parte degli utenti che hanno installato l'ultima versione di WhatsApp per iOS dall'App Store. La loro implementazione sarà progressiva e raggiungerà un numero maggiore di persone nelle prossime settimane. Voi li avete già? Diteci la vostra nei commenti, mentre su WhatsApp arriva anche il nome utente su iOS, per tutelare la privacy.