Jon Prosser risponde alla causa di Apple con un nuovo leak su iPhone 17 Pro

A pochi giorni dalla notizia della causa intentata da Apple contro di lui per presunta diffusione non autorizzata di informazioni su iOS 26, Jon Prosser è tornato online con un nuovo contenuto destinato a far discutere. Questa volta il focus è sull'iPhone 17 Pro, protagonista di un video con dettagli e render 3D basati su fonti interne e indiscrezioni consolidate.

Il tempismo non è passato inosservato: Prosser è accusato di aver condiviso materiale proveniente da un iPhone aziendale con software non ancora annunciato. Nonostante la controversia legale, il creatore ha scelto di rientrare in scena proprio con un leak su un altro prodotto di punta di Cupertino.