Apple fa causa a Jon Prosser: ha svelato dei dettagli segreti di iOS 26 da un iPhone prototipale

Apple ha avviato un'azione legale contro il noto youtuber Jon Prosser e Michael Ramacciotti , accusandoli di aver orchestrato un piano per accedere illegalmente a un iPhone prototipale contenente una versione non annunciata di iOS , inizialmente identificata come iOS 19 e poi presentata ufficialmente alla WWDC 2025 come iOS 26.

I dettagli della causa

La causa invoca la violazione del Defend Trade Secrets Act e del Computer Fraud and Abuse Act, chiedendo il blocco immediato di qualsiasi ulteriore diffusione dei dati e il risarcimento per i danni economici e reputazionali. Apple teme infatti che altri contenuti riservati siano ancora in possesso degli imputati e possano essere divulgati.

iOS 26

Jon Prosser, tramite il suo profilo X, ha negato ogni coinvolgimento consapevole, dichiarando: "Le cose non sono andate così dalla mia parte. Non vedo l'ora di parlarne con Apple." Il caso ha sollevato un ampio dibattito sull'etica delle fughe di notizie nel settore tech e sulla tutela della proprietà intellettuale in un'epoca in cui l'accesso a informazioni riservate può compromettere mesi di sviluppo industriale.