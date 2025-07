Genshin Impact presenta la versione 5.8: data di uscita, banner e il primo personaggio da Nod-Krai

Intitolato "Estate? Sole e vacanze!", l'update sarà disponibile a partire da mercoledì 30 luglio. Per festeggiare l'annuncio, sono stati distribuiti tre codici promozionali che garantiscono 300 Primogemme gratuite a tutti i giocatori .

Durante la diretta di oggi, Hoyoverse ha svelato ufficialmente la versione 5.8 di Genshin Impact , l'ultima espansione ambientata a Natlan prima dell'inizio delle nuove avventure nella misteriosa regione di Nod-Krai, che arriveranno con la versione 6.0. Come da tradizione, il prossimo aggiornamento porterà con sé nuove missioni, eventi a tempo limitato e un personaggio giocabile inedito.

Tante attività estive

La novità principale è l'introduzione del Resort Dolcebrezza, un'area insulare sperimentale al largo di Natlan. Ambientazione protagonista della missione storia dell'aggiornamento, il resort accoglierà personaggi familiari come Bennett, Chasca, Mualani e persino Venti. I viaggiatori potranno esplorare questo scenario estivo, cimentandosi in attività a tempo limitato che garantiscono Primogemme e materiali utili.

Parallelamente, ha inizio la nuova saga di Nod-Krai, con l'arrivo di Ineffa, il primo personaggio originario della regione. Robot multifunzione progettato dall'inventrice Aino, Ineffa è un personaggio giocabile da 5 stelle di elemento Electro, armato di lancia. Le sue abilità ruotano attorno alla Carica Lunare, una nuova reazione elementale che genera una nube temporalesca capace di infliggere danni ad area con potenziale critico. In battaglia, può evocare Birgitta, assistente intelligente che attacca in sinergia con la nube per massimizzare i danni Electro.

Ineffa sarà protagonista dei banner della Fase 1 assieme a Citlali. Nella seconda fase torneranno quelli di Mualani e Chasca. Tra le novità troviamo anche un nuovo costume gratuito per Bennet sbloccabile attraverso la missione principale dell'aggiornamento, mentre Yelan riceverà un elegante completo a tema Fontaine, acquistabile nel negozio interno di Genshin Impact per un periodo limitato di tempo.

L'aggiornamento porterà anche diverse ottimizzazioni, tra cui video tutorial in cloud per i nuovi personaggi, una nuova funzione che semplifica la modifica dell'orario delle missioni, e un tracciamento migliorato delle specialità regionali, basato sui personaggi presenti nel roster.