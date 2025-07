Genshin Impact offre 300 Primogemme gratis con i dei nuovi codici promozionali

Durante la recente diretta di Genshin Impact dedicata all'imminente aggiornamento alla versione 5.8, in arrivo tra poche settimane, come da tradizione sono stati annunciati tre nuovi codici promozionali che offrono bonus gratuiti ai giocatori, incluse 300 Primogemme, sicuramente utili in vista dei banner in arrivo.

I codici permettono di riscattare un totale di 300 Primogemme, 50.000 Mora, 5 unità di Ingegno dell'Eroe e 10 unità di Minerale di Potenziamento Mistico. Come al solito saranno disponibili per un periodo di tempo limitato, dunque ricordatevi di riscattarli il prima possibile.