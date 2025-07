La Casa Bianca prepara un ordine esecutivo contro l’“AI Woke”: svolta nella politica tecnologica USA

Nel gennaio 2025, il presidente Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo intitolato "Removing Barriers to American Leadership in Artificial Intelligence", segnando una netta inversione di rotta rispetto alla precedente amministrazione in materia di intelligenza artificiale. L'obiettivo dichiarato è promuovere lo sviluppo dell'AI libero da vincoli ideologici, favorendo la competitività economica, la sicurezza nazionale e il benessere umano.

All'interno di questo "limiti ideologici" è compresa anche la cosiddetta "propaganda woke" o quella serie di limitazioni e accortezza, volute principalmente dall'amministrazione Biden, in relazione a determinati temi di carattere sociale. La nuova amministrazione considera le vecchie direttive degli ostacoli all'innovazione tecnologica