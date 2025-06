Gli USA hanno trovato un acquirente per TikTok, dice Trump

Le parole di Trump sull'acquisizione di TikTok

Parlando con Fox News, Trump ha affermato: "Abbiamo un acquirente per TikTok, tra l'altro. Penso che avrò probabilmente bisogno dell'approvazione della Cina. Penso che il Presidente Xi [Jinping] probabilmente darà l'approvazione".

Trump però non ha voluto dare altri dettagli riguardo a questa acquisizione, non volendo indicare chi sono o le cifre coinvolte o anche solo in quanto tempo si chiuderà l'intero processo di transizione della proprietà. Tutto ciò che ha detto è che potrà rivelare l'identità degli acquirenti tra un paio di settimane, ma non è detto che "due settimane" si realmente il tempo da attendere quanto più un "tra un po'".

Chi comprerà TikTok e quanto pagherà?

Ricordiamo che Trump ha più volte rimandato il ban di TikTok, concedendo tempo extra al proprietario dell'applicazione - ByteDance - per vendere l'app. A gennaio aveva affermato che una delle idee era di creare un "joint venture tra i proprietari attuali e un nuovo proprietario", con gli USA che avrebbero ottenuto un 50% del possesso della compagnia.

Ha poi affermato che alcuni suoi alleati politici ed economico, come Larry Ellison (cofondatore e CTO della Oracle Corporation) ed Elon Musk, anche se quest'ultimo non pare più un candidato probabile.