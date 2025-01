Trump firma l'ordine esecutivo per posticipare il ban di TikTok di 75 giorni

Il Presidente ordina al Dipartimento di Giustizia di non applicare sanzioni contro app store e fornitori di servizi per dare tempo all'amministrazione di decidere il futuro dell'app.

Nel suo primo giorno in carica, Donald Trump ha emesso un ordine esecutivo per sospendere per 75 giorni l'applicazione della legge che richiede a TikTok di separarsi dalla sua società madre cinese, ByteDance. Questo ordine si propone di posticipare l'imposizione di sanzioni contro aziende americane come Apple e Google, che collaborano con TikTok, per concedere tempo alla nuova amministrazione di valutare un approccio ordinato.

Un rischio legale L'ordine include una direttiva al Procuratore Generale per emettere lettere ufficiali che garantiscono alle aziende coinvolte che non ci saranno penalità per eventuali violazioni passate o future entro questo periodo. Tuttavia, non è chiaro se Trump abbia il potere legale di sospendere l'applicazione della legge, firmata da Biden e sostenuta dalla Corte Suprema. Il logo di TikTok Sebbene l'ordine esecutivo fornisca temporanee garanzie alle aziende, queste potrebbero comunque affrontare sanzioni significative, potenzialmente fino a 850 miliardi di dollari, per eventuali violazioni della legge. Inoltre, l'ordine stesso specifica che non crea alcun diritto legale o difesa sostanziale contro il governo degli Stati Uniti, rendendo rischioso per i fornitori ripristinare TikTok sui loro servizi.