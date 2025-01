Twitch regala oggetti cosmetici e valute per un sacco di giochi a chi guarda live durante il Drops Fest 2025

Twitch ha annunciato il Drops Fest 2025, un evento che si svolgerà dal 20 al 31 gennaio 2025 e che offrirà agli utenti la possibilità di ottenere ricompense di gioco semplicemente guardando le dirette streaming. L'iniziativa coinvolge numerosi titoli, tra cui Sea of Thieves, World of Warcraft, Final Fantasy VII Rebirth, Zenless Zone Zero e Marvel Rivals.

Per partecipare al Drops Fest, è necessario collegare il proprio account Twitch all'account del gioco per cui si desidera ricevere le ricompense. Successivamente, basterà sintonizzarsi sui canali che partecipano all'iniziativa e guardare le dirette per un determinato periodo di tempo.