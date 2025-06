Amouranth torna su Twitch dopo i $38 milioni ottenuti da Kick: ecco il video di annuncio

Amouranth è una delle streamer e content creator più famose al mondo, nota soprattutto per i suoi contenuti sexy (senza contare quelli direttamente erotici su piattaforme come OnlyFans) e per le strane ma supponiamo efficaci avventure commerciali con le quali ha sperimentato negli anni. Inoltre, è famosa perché dopo anni di lavoro su Twitch ha accettato un accordo da 38 milioni di dollari dalla piattaforma rivale Kick .

L'annuncio di Amouranth

Tramite i social media, Amouranth ha condiviso un video che potete vedere qui sotto, tramite il quale svela che oggi - 20 giugno 2025 - tornerà su Twitch.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Il filmato mostra Amouranth che fa benzina al suo mezzo e parla al telefono. La Jeep è di colore verde e rappresenta Kick, ma poi alla fine del video - mentre la streamer si allontana e con un meme di Spongebob scrive "38 milioni dopo" - la quattro ruote cambia colore e diventa viola, per rappresentare Twitch.

Va detto che non è chiaro se Amouranth abbia completamente lasciato Kick in favore di Twitch, oppure se semplicemente in questo momento la streamer punterà a contenuti multipiattaforma: è possibile che l'accordo con la piattaforma di streaming verde sia terminato e ora la content creator possa liberamente gestire le proprie dirette.

Ovviamente tutto questo deve tenere anche conto della possibilità che Amouranth venga bannata da Twitch rapidamente: in passato è successo almeno una decina di volta, a causa del tipo di contenuti delle sue dirette, pensati per arrivare al limite del regolamento contro le tematiche sessuali. Persino su Kick Amouranth era a rischio di ban per aver mostrato contenuti sessuali in cambio di denaro.