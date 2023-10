Amouranth ora produce birre con il suo lievito vaginale, che donano benefici spirituali

Kaitlyn Siragusa, meglio nota con il nome d'arte Amouranth, sa come fare affari e principalmente si tratta di realizzare prodotti che i suoi fan più sfegatati non possono fare a meno di comprare. Che si tratti dell'acqua del suo idromassaggio, alcuni capelli o dei suoi peti in un vasetto, la content creator ha dominato in vari tipi di mercati e ora sta per entrare in uno nuovo: la produzione di birra. Cosa c'è di strano? Sarà realizzata con il suo lievito vaginale.

In un'intervista a Dexerto, Siragusa è entrata nei dettagli riguardo a questa birra, nata dalla collaborazione con un birrificio polacco che è solito distillare prodotti di questo tipo, noto come The Order of Yoni (la parola sanscrita che indica la vulva sacra). Amouranth ha intenzione di avviare separatamente una propria azienda di bevande, ma per il momento si concentra sull'invio a The Order of Yoni delle sue cellule cervicali.