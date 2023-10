PlayStation Portal non compete con Nintendo Switch e Steam Deck, per Eric Lempel di Sony

Tra pochi giorni Sony lancerà PlayStation Portal, il nuovo device di Sony che permette di giocare ai titoli PS5 tramite il remote play. Per certi versi dunque lo si potrebbe vedere come una console portatile, ma stando a Eric Lempel, Senior VP e boss della divisione Global Marketing di SIE, non si tratta assolutamente di un rivale di Nintendo Switch o di Steam Deck.

"È una proposta diversa e davvero unica per il pubblico di PlayStation", ha dichiarato Lempel. Senior VP e boss della divisione Global Marketing di SIE, ricordando che a differenza degli altri dispositivi citati, PlayStation Portal ha bisogno di essere affiancata a una PS5 per poter funzionare.

Per chi non lo sapesse, PlayStation Portal non è una console che fa girare nativamente i giochi tramite il proprio hardware, ma sfruttando il Remote Play per eseguirli in remoto da PS5 tramite connessione Internet. A tal proposito Lempel ha anche confermato che il device non sarà compatibile con i servizi di cloud gaming inclusi con l'abbonamento a PlayStation Plus Premium, che potevano rappresentare un'alternativa accattivante.

Lempel ha suggerito che PlayStation Portal potrebbe rivelarsi il prodotto ideale per coloro che vogliono giocare sul divano mentre qualcun altro guarda la TV o per giocare in una stanza diversa. Ha ricordato che può essere utilizzata anche fuori casa, a patto che sia Portal che PS5 siano collegate a rete Internet e che il segnale sia sufficientemente potente.