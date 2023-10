The Legend of Zelda: un remake o una remaster in arrivo entro pochi mesi, per un analista

Un noto analista giapponese dell'industria videoludica - Serkan Toto - ha da poco condiviso un post su X (poi cancellato) che, secondo delle interpretazioni, farebbe riferimento all'arrivo di un remake o una remaster di un gioco di The Legend of Zelda, con annuncio e uscita previsti nel 2023.

Vediamo passo passo cosa è successo. Toto ha pubblicato un post su X nel quale ha scritto "Z R 2023". Il tutto è poi stato cancellato, ma non prima che venisse notato e condiviso in rete. Perché si ritiene che "Z" faccia riferimento a The Legend of Zelda? Il motivo è legato a un vecchio tweet di Toto nel quale si poteva leggere "Z2 2022". Tale messaggio faceva riferimento all'annuncio dell'E3 2021, quando è stato presentato in modo esteso il seguito, all'epoca senza nome, di Breath of the Wild con data di uscita fissata proprio al 2022.

In breve, Toto usa la "Z" per parlare proprio di Zelda e aveva condiviso in modo corretto la data di uscita di Tears of the Kingdom (che è poi stato rimandato al 2023, ricordiamo).

Per quanto riguarda la "R", si tratta invece di una pura speculazione visto che non pare ci siano precedenti di Toto nell'uso della lettera per un teaser. Ciò detto considerando che Nintendo non è nuova a remake e remaster, in generale ma anche per quanto riguarda la saga di Zelda, non è impensabile che si tratti proprio di un qualche capitolo di The Legend of Zelda riproposto su Switch.

Per quanto riguarda il "2023", potrebbe fare sia riferimento all'uscita che all'annuncio. Considerando però che mancano un paio di mesi, pare più credibile un annuncio con data di uscita fissata per il prossimo anno. Va anche detto che essendo un analista Toto potrebbe intendere 2023 come anno fiscale 2023, che si concluderà a marzo 2024.