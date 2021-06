The Legend of Zelda Breath of the Wild 2: trailer gameplay e periodo di uscita all'E3 2021 dal Nintendo Direct

Oggi si chiude l'E3 2021 e, come di consueto, è il momento di vedere in azione le ultime novità della Grande N. La casa di Kyoto ha proposto il proprio Nintendo Direct, svelando tanti giochi di alto livello. Tra i vari, dopo lunga attesa dei fan, c'è stato finalmente spazio di vedere The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 (nome non ufficiale). Nintendo ha condiviso un trailer gameplay, che potete vedere qui sopra, che conferma che il gioco arriverà nel 2022.

Il filmato ci permette di vedere tante nuove ambientazioni di The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, che sembra comprendere anche isole volanti. Ci saranno anche nuovi poteri per Link, che ha ora un braccio meccanico con il quale è in grado di spingere oggetti di metallo, sfruttare l'acqua per teletrasportarsi e sparare fiamme. Possiamo anche vedere che il castello di Hyrule prendere il volo, spinto dall'oscurità di Calamità Ganon.

The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 si mostra, finalmente

Diteci, cosa ne pensate del trailer gameplay proposto al Nintendo Direct dell'E3 2021? Quanto mostrato vi ha convinto, oppure vi aspettavate qualcosa di diverso da The Legend of Zelda Breath of the Wild 2?