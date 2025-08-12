Control ha raggiunto un nuovo traguardo di vendite, ma FBC: Firebreak delude Remedy

Secondo la società, questi risultati sono stati possibili grazie alle vendite stabili di Alan Wake 2 e Control , oltre al lancio del primo titolo autopubblicato, lo sparatutto cooperativo FBC: Firebreak. Dal report emerge che Control ha superato le 5 milioni di copie vendute , un traguardo importante che conferma la bontà della scelta di Remedy di acquisire il pieno controllo sulla pubblicazione, distribuzione e marketing dell'IP all'inizio del 2025. Per Alan Wake 2 non sono stati forniti dati precisi, ma le vendite sono rimaste costanti nel trimestre.

Remedy ha pubblicato il report finanziario relativo al secondo trimestre dell'anno fiscale in corso, evidenziando risultati generalmente positivi. I ricavi sono aumentati del 63,5% su base annua, raggiungendo i 16,9 milioni di euro, mentre il margine operativo lordo è salito a 4,2 milioni, in netto miglioramento rispetto alla perdita di 2,4 milioni registrata nello stesso periodo dell'anno precedente.

Lo sviluppo di Control 2 e i remake di Max Payne procede

Diversa la situazione per FBC: Firebreak: nonostante abbia raggiunto 1 milione di giocatori nei primi 10 giorni e sia ritenuto un "successo tecnico", Remedy ha ammesso che le vendite effettive sono state deludenti. Il gioco per ora è stato trainato principalmente dalla disponibilità su Game Pass e PlayStation Extra, con performance sotto le aspettative su Steam. Lo studio ha comunque confermato il proprio impegno nel supportare il titolo, con un aggiornamento maggiore previsto per settembre.

Una sparatoria in FBC: Firebreak

Sul fronte dei progetti futuri, Remedy ha dichiarato che lo sviluppo di Control 2 sta procedendo regolarmente e si avvicina a un nuovo traguardo produttivo. Anche i remake di Max Payne 1 & 2 continuano senza intoppi, grazie alla stretta collaborazione con Rockstar Games.