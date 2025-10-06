Control Ultimate Edition riceve l'update 1.30 per PS5 e Xbox: 120Hz, VRR, supporto a PS5 Pro e contenuti gratis

Per quanto riguarda gli extra aggiunti, l'update mette a disposizione gli outfit Astral Dive Suit, Tactical Response Gear e Urban Response Gear, nonché la missione "Dr. Yoshimi Tokui's Guided Imagery Experience" con il doppiaggio di Hideo Kojima . Tutti questi contenuti in origine erano dei bonus di prenotazione esclusivi. In particolare la missione extra in precedenza era disponibile solo su PS4.

Come promesso, gli sviluppatori di Remedy oggi hanno pubblicato l' aggiornamento 1.30 per le versioni PS5 e Xbox Series X|S di Control Ultimate Edition , che include contenuti extra, migliorie e nuove funzionalità.

Migliorie e nuove opzioni grafiche

L'ultimo aggiornamento ha introdotto diverse migliorie grafiche e generali su console PS5, PS5 Pro, Xbox Series X e Series S. Su tutte le piattaforme è stata aggiunta l'opzione "Unlock Frame Rate", insieme al supporto per VRR e output a 120Hz, con la rimozione dei limiti di frame rate nelle modalità Qualità e Prestazioni. È stata migliorata la qualità del Temporal Anti-Aliasing (TAA), aggiunto il supporto HDR e aggiornato l'SDR a 10 bit (in precedenza era 8 bit).

Su PS5 Pro sono state introdotte ulteriori ottimizzazioni, tra cui il supporto al PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution), che, stando agli sviluppatori, migliora la resa di bordi, capelli e vegetazione, sebbene con un possibile impatto sulle prestazioni. Inoltre, sono stati migliorati i riflessi in modalità Prestazioni e aggiornati i filtri di risoluzione per texture e ombre.

Inoltre, su tutte le console è stato corretto il problema degli indicatori dei proiettili delle granate, che prima si aggiornavano solo a 30 fps, e migliorata l'organizzazione delle mod per personaggi e armi.