Control Ultimate Edition riceverà un update su PS5 e Xbox con la missione di Hideo Kojima e modalità a 120 Hz

Remedy ha annunciato l'arrivo di un importante aggiornamento gratuito per le versioni PS5 e Xbox Series X|S di Control Ultimate Edition, lo stesso già arrivato per la versione PC all'inizio dell'anno.
L'aggiornamento sarà disponibile a partire dal 6 ottobre e, basandoci su quello pubblicato su PC a marzo, aggiungerà la missione "Dr. Yoshimi Tokui's Guided Imagery Experience" (precedentemente esclusiva della Deluxe Edition per PS4), che ha come protagonista un personaggio doppiato da Hideo Kojima.
Anche il supporto ai 120Hz e il VRR
Non si tratta dell'unica novità. Così come su PC è stato aggiunto l'HDR, più opzioni per il ray tracing e il supporto a DLSS 3.7 e il DLAA, anche su console arriveranno delle modifiche e aggiunte importanti.
Lo ha confermato nei giorni scorsi Thomas Puha, il responsabile della comunicazione di Remedy, ha svelato che l'aggiornamento includerà anche il supporto per VRR e 120 Hz, oltre alla possibilità di applicare lo sblocco al frame-rate sia in modalità Qualità che Performance. A ogni modo, per scoprire tutti i dettagli dovremo attendere le note ufficiali dell'aggiornamento.