Control Ultimate Edition riceverà un update su PS5 e Xbox con la missione di Hideo Kojima e modalità a 120 Hz

L'aggiornamento sarà disponibile a partire dal 6 ottobre e, basandoci su quello pubblicato su PC a marzo, aggiungerà la missione "Dr. Yoshimi Tokui's Guided Imagery Experience" (precedentemente esclusiva della Deluxe Edition per PS4), che ha come protagonista un personaggio doppiato da Hideo Kojima .

Remedy ha annunciato l'arrivo di un importante aggiornamento gratuito per le versioni PS5 e Xbox Series X|S di Control Ultimate Edition , lo stesso già arrivato per la versione PC all'inizio dell'anno.

Anche il supporto ai 120Hz e il VRR

Non si tratta dell'unica novità. Così come su PC è stato aggiunto l'HDR, più opzioni per il ray tracing e il supporto a DLSS 3.7 e il DLAA, anche su console arriveranno delle modifiche e aggiunte importanti.

Lo ha confermato nei giorni scorsi Thomas Puha, il responsabile della comunicazione di Remedy, ha svelato che l'aggiornamento includerà anche il supporto per VRR e 120 Hz, oltre alla possibilità di applicare lo sblocco al frame-rate sia in modalità Qualità che Performance. A ogni modo, per scoprire tutti i dettagli dovremo attendere le note ufficiali dell'aggiornamento.