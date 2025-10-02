0

Samsung sconta del 20% molti monitor e TV: vediamo tutte le offerte disponibili

Fino al 29 ottobre 2025, Samsung lancia due campagne parallele: -20% sui monitor e sui TV, e sono presenti anche dei prodotti in regalo.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   02/10/2025
Samsung Odyssey G7 G75F

Samsung ha dato il via a due nuove promozioni pensate per coprire sia la postazione da gaming o lavoro sia l'intrattenimento domestico. Dal 30 settembre al 29 ottobre 2025, i clienti possono utilizzare i codici MONITOR e PROMOTV per accedere a sconti immediati e a vantaggi extra su una selezione di prodotti. La campagna dedicata all'IT riguarda l'intera categoria monitor e periferiche, mentre quella per i televisori abbraccia modelli OLED, Neo QLED e QLED, spesso accompagnati da una soundbar in omaggio.

Monitor: –20% in cassa con il codice MONITOR

Il codice MONITOR garantisce il 20% di sconto su tutta la gamma di monitor idonei. Tra i modelli più interessanti c'è l'Odyssey G7 G75F da 40 pollici WUHD curvo, che da 1199€ scende a circa 959€, ideale per simulazioni e multitasking a più pannelli. In alternativa, la versione da 37 pollici UHD curvo cala da 899€ a circa 719€. Chi cerca il contrasto assoluto può puntare sull'Odyssey OLED G8 da 34 pollici WQHD curvo, disponibile a circa 735€ dopo sconto, oppure sull'Odyssey OLED G8 G81SF da 27 pollici 4K, che scende a 839€ mantenendo refresh a 240 Hz. Tutti i modelli eleggibili, inclusi i 32 pollici OLED/Flat, sono elencati nella pagina ufficiale della promo IT.

Per vedere i prodotti disponibili in sconto, basta cliccare su questo link.

TV: fino al 20% con PROMOTV, soundbar in bundle

La seconda campagna riguarda i televisori con il codice PROMOTV, che applica fino al 20% di sconto su molte novità del 2025. In più, diversi modelli includono una soundbar in regalo, come il 55 pollici OLED S95F 4K Vision AI, proposto a 1849€, o l'85 pollici Neo QLED QN1EF 4K, disponibile a 2049€ con ulteriori -200€ tramite Trade Up e bundle audio incluso. In fascia QLED, il 50 pollici QEF1 4K parte da 529€, mentre l'OLED S90F compare a 999€. La pagina ufficiale della promo TV riporta tutti i dettagli su modelli, varianti e disponibilità.

Per vedere i prodotti disponibili in sconto, basta cliccare su questo link.

Come riscattare gli sconti

Per sfruttare gli sconti basta accedere alla pagina dedicata, inserire il prodotto nel carrello e applicare il codice corretto. MONITOR riduce del 20% i monitor e le periferiche IT idonee, mentre PROMOTV applica fino al 20% sui televisori selezionati, aggiungendo dove previsto la soundbar in bundle e le iniziative Trade Up. Entrambe le campagne resteranno attive fino al 29 ottobre 2025 alle 23:59, ma come sempre la disponibilità è limitata: i modelli e le varianti più richieste potrebbero esaurirsi rapidamente.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Samsung sconta del 20% molti monitor e TV: vediamo tutte le offerte disponibili