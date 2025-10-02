Samsung sconta del 20% molti monitor e TV: vediamo tutte le offerte disponibili

Samsung ha dato il via a due nuove promozioni pensate per coprire sia la postazione da gaming o lavoro sia l'intrattenimento domestico. Dal 30 settembre al 29 ottobre 2025, i clienti possono utilizzare i codici MONITOR e PROMOTV per accedere a sconti immediati e a vantaggi extra su una selezione di prodotti. La campagna dedicata all'IT riguarda l'intera categoria monitor e periferiche, mentre quella per i televisori abbraccia modelli OLED, Neo QLED e QLED, spesso accompagnati da una soundbar in omaggio.