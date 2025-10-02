Samsung sconta del 20% molti monitor e TV: vediamo tutte le offerte disponibili

Samsung ha dato il via a due nuove promozioni pensate per coprire sia la postazione da gaming o lavoro sia l'intrattenimento domestico. Dal 30 settembre al 29 ottobre 2025, i clienti possono utilizzare i codici MONITOR e PROMOTV per accedere a sconti immediati e a vantaggi extra su una selezione di prodotti. La campagna dedicata all'IT riguarda l'intera categoria monitor e periferiche, mentre quella per i televisori abbraccia modelli OLED, Neo QLED e QLED, spesso accompagnati da una soundbar in omaggio.
Monitor: –20% in cassa con il codice MONITOR
Il codice MONITOR garantisce il 20% di sconto su tutta la gamma di monitor idonei. Tra i modelli più interessanti c'è l'Odyssey G7 G75F da 40 pollici WUHD curvo, che da 1199€ scende a circa 959€, ideale per simulazioni e multitasking a più pannelli. In alternativa, la versione da 37 pollici UHD curvo cala da 899€ a circa 719€. Chi cerca il contrasto assoluto può puntare sull'Odyssey OLED G8 da 34 pollici WQHD curvo, disponibile a circa 735€ dopo sconto, oppure sull'Odyssey OLED G8 G81SF da 27 pollici 4K, che scende a 839€ mantenendo refresh a 240 Hz. Tutti i modelli eleggibili, inclusi i 32 pollici OLED/Flat, sono elencati nella pagina ufficiale della promo IT.
Per vedere i prodotti disponibili in sconto, basta cliccare su questo link.
TV: fino al 20% con PROMOTV, soundbar in bundle
La seconda campagna riguarda i televisori con il codice PROMOTV, che applica fino al 20% di sconto su molte novità del 2025. In più, diversi modelli includono una soundbar in regalo, come il 55 pollici OLED S95F 4K Vision AI, proposto a 1849€, o l'85 pollici Neo QLED QN1EF 4K, disponibile a 2049€ con ulteriori -200€ tramite Trade Up e bundle audio incluso. In fascia QLED, il 50 pollici QEF1 4K parte da 529€, mentre l'OLED S90F compare a 999€. La pagina ufficiale della promo TV riporta tutti i dettagli su modelli, varianti e disponibilità.
Per vedere i prodotti disponibili in sconto, basta cliccare su questo link.
Come riscattare gli sconti
Per sfruttare gli sconti basta accedere alla pagina dedicata, inserire il prodotto nel carrello e applicare il codice corretto. MONITOR riduce del 20% i monitor e le periferiche IT idonee, mentre PROMOTV applica fino al 20% sui televisori selezionati, aggiungendo dove previsto la soundbar in bundle e le iniziative Trade Up. Entrambe le campagne resteranno attive fino al 29 ottobre 2025 alle 23:59, ma come sempre la disponibilità è limitata: i modelli e le varianti più richieste potrebbero esaurirsi rapidamente.