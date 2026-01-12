Smartphone realme 14 Pro+ e GT 7 Pro in sconto su AliExpress: risparmia ulteriormente con i nostri codici

Su AliExpress sono disponibili due smartphone: realme 14 Pro+ e GT 7 Pro . Il primo costa 269,79 €, ma con il codice MULTI30 potrai risparmiare altri 30 € (prova con il codice WDIT30, se il primo non dovesse funzionare). Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link .

Smartphone realme in offerta

Si tratta in questo caso delle offerte invernali di AliExpress, disponibili fino al 18 gennaio e fino a esaurimento scorte. Ogni codice può essere utilizzato una sola volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia. Inoltre, i codici non possono essere utilizzati in combinazione con altre promozioni e hanno un importo massimo di riscatto e possono esaurirsi.

Lo smartphone realme 14 Pro+ è dotato di batteria da 5130 mAh, fotocamera Sony OIS Periscopica 3X, certificazione IP69 e processore Snapdragon 7s Gen 3.

Smartphone realme 14 Pro+

Il realme GT 7 Pro, invece, monta un processore Snapdragon 8 Elite, batteria da 6.500 mAh e ricarica da 120 W. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio utile a valutare l'acquisto.