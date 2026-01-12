Dragon Ball Z: Kakarot festeggia un nuovo record di vendite e svela la data di uscita del DLC Daima – Part 2

Per celebrare l'occasione, il publisher ha diffuso un trailer commemorativo che ripercorre il lungo viaggio di Goku e compagni attraverso alcune delle battaglie più intense ed emblematiche del franchise. Il filmato si chiude con la rivelazione della data di uscita del DLC Daima - Part 2 , disponibile dal 15 gennaio .

Bandai Namco ha annunciato che Dragon Ball Z: Kakarot ha raggiunto un nuovo traguardo straordinario, superando quota 10 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

Un gioco di Dragon Ball diverso dal solito, ma comunque molto apprezzato

Per chi non lo conoscesse, Dragon Ball Z: Kakarot si distingue nettamente da molti altri titoli basati sulla serie, come Xenoverse, FighterZ o Sparking! Zero: non è un picchiaduro, ma un action GDR che combina i combattimenti più iconici della saga con momenti più distesi, tra esplorazione, missioni secondarie, cucina, pesca e altre attività.

Il gioco è stato pubblicato nel 2020 su PS4, Xbox One e PC, per poi arrivare negli anni successivi anche su Nintendo Switch, Google Stadia, PS5 e Xbox Series X|S. A giugno 2024 aveva già superato gli 8 milioni di copie, il che significa che in circa un anno e mezzo sono state vendute altre 2 milioni di unità, un risultato decisamente positivo per il titolo di CyberConnect2.