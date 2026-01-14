Dragon Ball Z: Kakarot - DAIMA: Avventura nel regno demoniaco - Parte 2 è disponibile, con trailer di lancio

L'editore Bandai Namco e lo studio di sviluppo CyberConnect2 hanno pubblicato il trailer di lancio del contenuto scaricabile Dragon Ball Z: Kakarot - DAIMA: Avventura nel regno demoniaco - Parte 2, disponibile da adesso per tutte le piattaforme. Il filmato contiene varie sequenze di gameplay, che mostrano il proseguo della storia iniziata con il primo DLC.
I contenuti
I giocatori possono aspettarsi due nuove aree: il Secondo Mondo Demoniaco e il Primo Mondo Demoniaco, dove nemici temibili come Tamagami Numero Due e la Forza della Gendarmeria si frapporranno sul cammino di Goku e dei suoi compagni. Esplorate queste nuove regioni insieme a numerosi alleati, tra cui Vegeta e Piccolo!
Affrontate il formidabile Re Gomah per concludere la storia. Per sconfiggerlo, Goku e i suoi alleati dovranno affrontarlo utilizzando nuove trasformazioni.
Questi i contenuti in breve inclusi in Dragon Ball Z: Kakarot - DAIMA: Avventura nel regno demoniaco - Parte 2:
- Un nuovo scenario
- Dei Nuovi personaggi giocabili
- Delle nuove mappe
- Delle nuove forme di trasformazione
- Delle nuove super mosse
- Dei nuovi emblemi dell'anima
- E molto altro!
Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Dragon Ball Z: Kakarot è disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X e S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC via Steam.