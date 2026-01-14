0

Dragon Ball Z: Kakarot - DAIMA: Avventura nel regno demoniaco - Parte 2 è disponibile, con trailer di lancio

Bandai Namco ha annunciato la disponibilità di Dragon Ball Z: Kakarot - DAIMA: Avventura nel regno demoniaco - Parte 2 con un bel trailer di lancio.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   14/01/2026
L'editore Bandai Namco e lo studio di sviluppo CyberConnect2 hanno pubblicato il trailer di lancio del contenuto scaricabile Dragon Ball Z: Kakarot - DAIMA: Avventura nel regno demoniaco - Parte 2, disponibile da adesso per tutte le piattaforme. Il filmato contiene varie sequenze di gameplay, che mostrano il proseguo della storia iniziata con il primo DLC.

I contenuti

I giocatori possono aspettarsi due nuove aree: il Secondo Mondo Demoniaco e il Primo Mondo Demoniaco, dove nemici temibili come Tamagami Numero Due e la Forza della Gendarmeria si frapporranno sul cammino di Goku e dei suoi compagni. Esplorate queste nuove regioni insieme a numerosi alleati, tra cui Vegeta e Piccolo!

Affrontate il formidabile Re Gomah per concludere la storia. Per sconfiggerlo, Goku e i suoi alleati dovranno affrontarlo utilizzando nuove trasformazioni.

Questi i contenuti in breve inclusi in Dragon Ball Z: Kakarot - DAIMA: Avventura nel regno demoniaco - Parte 2:

Dragon Ball Z: Kakarot festeggia un nuovo record di vendite e svela la data di uscita del DLC Daima - Part 2 Dragon Ball Z: Kakarot festeggia un nuovo record di vendite e svela la data di uscita del DLC Daima – Part 2
  • Un nuovo scenario
  • Dei Nuovi personaggi giocabili
  • Delle nuove mappe
  • Delle nuove forme di trasformazione
  • Delle nuove super mosse
  • Dei nuovi emblemi dell'anima
  • E molto altro!

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Dragon Ball Z: Kakarot è disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X e S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC via Steam.

