Dragon Ball Z: Kakarot - DAIMA: Avventura nel regno demoniaco - Parte 2 è disponibile, con trailer di lancio

L'editore Bandai Namco e lo studio di sviluppo CyberConnect2 hanno pubblicato il trailer di lancio del contenuto scaricabile Dragon Ball Z: Kakarot - DAIMA: Avventura nel regno demoniaco - Parte 2 , disponibile da adesso per tutte le piattaforme. Il filmato contiene varie sequenze di gameplay, che mostrano il proseguo della storia iniziata con il primo DLC.

I contenuti

I giocatori possono aspettarsi due nuove aree: il Secondo Mondo Demoniaco e il Primo Mondo Demoniaco, dove nemici temibili come Tamagami Numero Due e la Forza della Gendarmeria si frapporranno sul cammino di Goku e dei suoi compagni. Esplorate queste nuove regioni insieme a numerosi alleati, tra cui Vegeta e Piccolo!

Affrontate il formidabile Re Gomah per concludere la storia. Per sconfiggerlo, Goku e i suoi alleati dovranno affrontarlo utilizzando nuove trasformazioni.

Questi i contenuti in breve inclusi in Dragon Ball Z: Kakarot - DAIMA: Avventura nel regno demoniaco - Parte 2:

Un nuovo scenario

Dei Nuovi personaggi giocabili

Delle nuove mappe

Delle nuove forme di trasformazione

Delle nuove super mosse

Dei nuovi emblemi dell'anima

E molto altro!

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Dragon Ball Z: Kakarot è disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X e S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC via Steam.