Dragon Ball Z: Kakarot presto riceverà un upgrade grafico su PC, un video confronto mostra le differenze

A cinque anni dal lancio di Dragon Ball Z: Kakarot, Bandai Namco ha annunciato un corposo upgrade grafico per la versione PC che verrà pubblicato sotto forma di aggiornamento gratuito tra poche settimane.

Per la precisione il lancio dell'update è fissato al prossimo 17 luglio, lo stesso giorno in cui arriverà anche l'espansione (in questo caso a pagamento) DAIMA: Avventura nel regno demoniaco Parte 1, che ci farà rivivere le avventure di Goku e compagni viste nell'ultima serie animata.