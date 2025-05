Dragon Ball Z: Kakarot annuncia la data di uscita del DLC di Daima

Bandai Namco ha annunciato con un trailer ufficiale la data di uscita del DLC Daima: Adventure Through The Demon Realm Part 1, che sarà disponibile per i possessori di Dragon Ball Z: Kakarot a partire dal prossimo 17 luglio.

Sebbene non ci sia ancora una data per la Parte 2 dell'espansione, il publisher giapponese ha aperto le prenotazioni per un pacchetto che include entrambi i DLC, con la possibilità dunque di scaricare la seconda parte non appena verrà pubblicata.

Non è finita qui: Bandai Namco ha approfittato dell'occasione anche per annunciare la Daima Edition di Dragon Ball Z: Kakarot, che farà il proprio debutto nei negozi in formato fisico su PS5 e Nintendo Switch il prossimo 18 luglio.

Sembra insomma che il publisher nipponico sia assolutamente determinato a cavalcare il grande successo della serie animata Dragon Ball Daima, come dimostra la realizzazione di DLC per tutti i giochi di Dragon Ball attualmente disponibili.