Papa Leone XIV gioca ai videogiochi... più o meno

Le parole del fratello di Papa Leone XIV

Cosa vuol dire? Secondo il fratello di Papa Leone XIV, Prevost è un amante di Wordle e ci gioca regolarmente. Poi, opta per Words With Friends. Secondo la fonte, "è qualcosa che usa per staccare la mente dalla vita e dal mondo reale".

Scommettiamo che per molti Wordle e affini non siano videogiochi, quando più versioni digitali delle parole crociate, ma non siamo qui per discutere di questo. Il modo in cui il fratello del Papa parla dell'argomento spinge a pensare che si tratti di una loro abitudine, abbastanza da rendere il Leone XIV una sorta di amante dei videogiochi e non solo un appassionato casuale.

Probabilmente non giocherà a DOOM: The Dark Ages (anche se l'idea di eliminare demoni dovrebbe essere accettabile per la chiesa, no?). Se volete un'altra curiosità, inoltre, il fratello del Papa ha spiegato che Leone XIV ha visto il film Conclave, proprio prima di entrare nel vero conclave che lo ha eletto.