Aperte le prenotazioni del LEGO Game Boy, la cosa più bella che vedrete oggi

Si tratta di un nuovo kit di LEGO, realizzato in collaborazione con Nintendo, per una partnership ormai di lunghissima data che ci ha dato kit dedicati a Super Mario , ad Animal Crossing e finanche uno da collezione che riproduceva il NES .

Probabilmente il LEGO Game Boy è la cosa più bella che vedrete oggi. Se volete, è anche prenotabile dal sito ufficiale di LEGO per 59,99 euro . Per averlo, però, dovrete attendere fino al 1° ottobre 2025, il giorno della disponibilità ufficiale del prodotto.

Ritorno al passato

Per il lancio delle prenotazioni, Nintendo e LEGO hanno anche pubblicato un trailer in puro stile fine anni 80 / primi anni 90, che farà sicuramente felici i vecchi, come chi scrive.

Il set in sé è classificato come 18+ ed è formato da 421 pezzi. Riprodure praticamente un Game Boy, con anche delle cartucce (Super Mario Land e The Legend of Zelda: Link Awakening) inseribili nello slot della console.

Chiaramente non è funzionante, ma ci sono delle comode pellicole per mostrare i giochi in azione e ricordarvi delle innumerevoli ore passate al bagno con la vostra amata console, quando ancora la prostata funzionava al 100%.

L'apparecchio in sé misurerà 14 x 9 cm, quindi avrà più o meno le stesse dimensioni del Game Boy originale, che misurava 148 mm di larghezza, 90 mm di altezza e 32 mm di spessore (per 200g di peso, con le batterie). Parliamo chiaramente del modello originale, quello più iconico, nonché quello riprodotto dal kit LEGO.

Se vi interessa, non vi resta che andare sul sito ufficiale LEGO e prenotare il LEGO Game Boy.