Delta Camera trasformerà il vostro iPhone in una Game Boy Camera

Riley Testut, autore dell'emulatore Delta, ha annunciato Delta Camera, un'app che trasformerà il vostro iPhone in una Game Boy Camera, riprendendo l'estetica a bassa risoluzione e il bianco e nero dell'iconica periferica per Game Boy del 1998 ma integrando al contempo funzionalità moderne.

Attualmente disponibile in fase beta privata, accessibile esclusivamente per chi supporta Tetsut tramite Patreon, Delta Camera dovrebbe fare il proprio debutto in versione completa su App Store entro la fine dell'anno, salvo imprevisti.

L'idea alla base dell'app è semplice quanto geniale: sfruttare le avanzate capacità fotografiche degli iPhone per simulare l'esperienza unica della Game Boy Camera, che scattava immagini con una risoluzione di appena 128 x 128 pixel e in quattro tonalità di grigio.

Nelle intenzioni dell'autore l'app rappresenta insomma una sorta di ritorno alle origini della fotografia digitale, ma reinterpretato con una sensibilità contemporanea per via della presenza di alcuni strumenti di controllo avanzati, fra cui: