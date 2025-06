Super Mario Party Jamboree torna al comando nella classifica del Nintendo eShop

A completare la top five troviamo Minecraft, ancora forte del successo del film con Jack Black e Jason Momoa , seguito dalla Lavish Edition di Date Everything, da Deltarune e da Nintendo Switch Sports.

Mancando in questo caso i giochi per Nintendo Switch 2 , la lista ha assunto nuovamente un assetto già visto, con il blockbuster Mario Kart 8 Deluxe in seconda posizione e Super Smash Bros. Ultimate al terzo posto.

La classifica digitale

Per quanto concerne la classifica dei giochi disponibili solo in formato digitale, la situazione appare invece diversa dal solito: a dominare è Deltarune, appena aggiornato su console, seguito da Date Everything e da Fantasy Life i: La Ragazza che Ruba il Tempo.

Deltarune Date Everything Fantasy Life i: La Ragazza che Ruba il Tempo Stardew Valley Backyard Baseball '97 Hello Kitty Island Adventure Disney Dreamlight Valley Poppy Playtime: Chapter 4 Gex Trilogy Wobbly Life

Fra le new entry segnaliamo senz'altro Gex Trilogy, la remaster dei classici firmati Crystal Dynamics che però è stata oggetto di parecchie critiche per via di glitch, bug e una realizzazione non propriamente splendida.