Deltarune si aggiorna su console: sono stati modificati sia il Capitolo 3 che il Capitolo 4

Deltarune è stato aggiornato su console, raggiungendo così la versione 1.01 su Nintendo Switch e Switch 2, la versione 1.02 su PlayStation 4 e la versione 01.000.002 su PlayStation.

Al di là dei numeri e delle nomenclature, bisogna sapere che le modifiche sono dedicate sia al Capitolo 3 che al Capitolo 4.

Inoltre, viene confermato che è previsto un nuovo "hotfix" per la prossima settimana, sia per PC che per console.