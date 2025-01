Toby Fox riconferma l'uscita di Deltarune Capitolo 3 & 4 con un meme

Toby Fox - noto soprattutto in quanto creatore di Undertale - ha condiviso un nuovo tweet nel quale ricorda a tutti che, con l'arrivo dell'anno nuovo, è in arrivo anche il seguito di Deltarune , il suo progetto videoludico a capitoli.

Le parole di Toby Fox su Deltarune

Come potete vedere qui sotto, Toby Fox ha condiviso le informazioni con un piccolo meme a tema Deltarune: mostra infatti il disegno di un cane - legato all'ideogramma cinese di "anno" - e il disegno di un cane-serpente - legato agli ideogrammi di "anno del serpente" - in riferimento chiaramente al nuovo anno del calendario cinese (precisamente, il 2025 è l'anno del serpente di legno).

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Nel secondo tweet, scrive invece: "Felice anno nuovo, amici! Non dimenticate, Deltarune Capitolo 3 e 4 usciranno anche quest'anno nel 2025." Quel 'anche' potrebbe confondere le idee, ma crediamo che il senso della frase sia che la data di uscita non è cambiata: "anche quest'anno" la data di pubblicazione è il 2025, ovvero il gioco non è stato rimandato.

In precedenza era stato affermato che il Capitolo 3 di Deltarune è stato testato da un "team di professionisti" e risulta "piuttosto solido". Per quanto riguarda il capitolo 4, è attualmente in corso il primo passaggio di traduzione.

Se volete tutti i dettagli sul progresso dei lavori sui vari capitoli, ecco le parole usate da Toby Fox su Deltarune Capitolo 3, 4 e 5: ha anche svelato cosa ne pensa chi li ha già giocati.