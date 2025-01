Gli autori di Secret Level avevano pensato a un cross-over tra Halo e DOOM, ma Microsoft ha rifiutato

A quanto pare, gli autori avevano pensato anche a coinvolgere dei franchise celebri controllati da Microsoft, ma sembra che l'accordo poi non si sia concretizzato per mancanza di volontà da parte della casa di Redmond.

Come abbiamo visto, nonostante un'accoglienza non propriamente positiva da parte della critica, Secret Level ha avuto un ottimo successo in termini di pubblico, tanto da garantire una seconda stagione per la serie animata incentrata sui videogiochi, la quale probabilmente troverà nuove fonti di ispirazione.

Un sogno d'infanzia infranto

La prima stagione di Secret Level si è basata su diversi giochi storici come Pac-Man e Mega Man, ma anche su titoli meno noti come Sifu o Concord, e a molti è sembrato strano che, fra le varie icone, non vi fosse un riferimento a Halo, quantomeno.

La locandina di Secret Level

A quanto pare, questo non è dovuto a una mancanza di interesse da parte degli autori, che avevano subito pensato alla celebre serie di Bungie e 343 Industries, oltre che allo storico sparatutto di id Software, naturalmente.

"Mi irrito un po' quando leggo online e trovo scritto cose come: Aspetta, questi stronzi hanno preso Spelunky quando avrebbero potuto prendere Halo? o qualcosa del genere", ha spiegato Tim Miller. "Io dico: Amico, pensi che non abbiamo parlato di Halo?"

A quanto pare, gli autori avevano proposto un cross-over a Microsoft e id Software tra i mondi di Halo e DOOM, ma la cosa non è andata a buon fine per volontà della casa di Xbox, sembra.

"Il direttore creativo di ID [Software] è un nostro buon amico, così come lo sono quelli di Microsoft, quindi abbiamo fatto un grande appello, perché una delle cose che sia io che Tim vorremmo fare è realizzare qualcosa che attualmente non è disponibile nei giochi, come un crossover", ha spiegato Dave Wilson.

"Volevamo realizzare un episodio crossover Master Chief/Doom Slayer e ho passato un intero fine settimana a scrivere questa lettera appassionata che nasceva dalla mia infanzia. Ed è esattamente quello che ha detto Tim; loro però hanno detto: nah".

Insomma, Microsoft avrebbe semplicemente rifiutato la proposta, cosa che potrebbe essere derivata da una sceneggiatura poco convincente sul soggetto o dalla volontà di non mischiare i franchise, o ancora da qualche decisione differente sulla gestione dei due brand, che coinvolge ovviamente anche id Software.

In ogni caso, il crossover tra Halo e DOOM non è stato accettato, ma non è detto che i franchise in questione non possano comunque comparire in qualche modo all'interno della stagione 2 di Secret Level.