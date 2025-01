Trust Gaming presenta una sfida tra comunità su Rainbow Six: Siege, ospitata da multiplayer.it

Squadre ed equipaggiamento

I team che parteciperanno alla sfida sono stati organizzati direttamente dalle comunità, che hanno scelto giocatori e capitani attraverso una fase di candidature aperte. L'evento sarà formato da tre partite: due semifinali e una finalissima.

Per garantire un'esperienza di gioco ai massimi livelli, tutte le squadre utilizzeranno le periferiche Trust Gaming, sinonimo di qualità e affidabilità. Vediamo l'equipaggiamento di cui saranno dotati i team:

Carus Cuffie multipiattaforma

Pannelli luminosi esagonali

Luce al neon a corda

Helox Mouse gaming ultraleggero

Torix Tastiera meccanica da gaming premium

Luminus Scrivania gaming

Pannelli luminosi esagonali

Rayzee Sedia da gaming pieghevole

Forta Cuffie gaming per PS5

FORZE-B Cuffie da gaming per PS4 e PS5

Come detto, l'evento sarà trasmesso in diretta sul canale Twitch di Multiplayer.it, con la telecronaca affidata a ilSolitoMute, che coinvolgerà il pubblico con il suo entusiasmo e la sua competenza.

La locandina dell'evento di Trust Gaming

Scopriamo nel dettaglio i team partecipanti e le loro caratteristiche:

NascereCrescereRespawna: Un team di giocatori appassionati, celebri per la loro creatività e le analisi sempre puntuali sul mondo dei videogiochi. Pronti a dimostrare che la crescita passa anche dal respawn!

DrCommodoreOfficial: La community geek per eccellenza, tra gaming, tecnologia e cultura pop. Intelligenza e strategia sono il loro punto di forza.

CloroGaming: Giocatori con un'ironia tagliente e un approccio esplosivo al gameplay. Sempre pronti a trasformare ogni partita in uno spettacolo memorabile.

CheFaticaLaVitaDaBomber: Quando il gaming incontra il carisma. Con la loro energia e determinazione, puntano a far saltare il banco in questa sfida!

Che aggiungere se non: partecipate per supportare e tifare la vostra comunità preferita! Per farlo in modo attivo, potete usare l'hashtag ufficiale #TrustGamingChallenge sui social.